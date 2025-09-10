V102: Опубликовано видео из суда по делу волгоградца Александра Пака

Присяжным сообщили, в чем обвиняется Александр Пак. Затем слово взяли защитники подсудимого. По их словам, их подзащитный ни в чем не виноват, поскольку преступного умысла у него не было — Пак вышел из машины, чтобы выкинуть, а потерпевшая схватилась за ручку его автомобиля. У самого Пака председательствующий по делу судья спросил, понятно ли ему, в чем его обвиняют. Александр Пак ответил, что ему ничего непонятно.