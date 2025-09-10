Сливал данные о ПВО: в Крыму задержан агент украинской разведки

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен — РИА Новости Крым. В Крыму задержан житель Феодосии, который передавал Киеву данные о расположении частей ПВО и критической инфраструктуре на полуострове. Об этом сообщает УФСБ России по Крыму и Севастополю.