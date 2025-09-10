Сливал данные о ПВО: в Крыму задержан агент украинской разведки

«Задержанный посредством интернет-мессенджера WhatsApp инициативно передал фото-видео материалы и электронные файлы, содержащих координаты военных объектов и объектов критической инфраструктуры, а также расположения ПВО», — сказано в сообщении.
По данным силовиков, переданные феодосийцем сведения в дальнейшем были использованы противником для планирования диверсий и нанесения ВСУ ракетно-артиллерийских ударов.
Мужчина обвиняется в государственной измене. Он арестован и дает признательные показания.
В Ижевске в среду был задержан агент украинской разведки, который планировал при помощи самодельного взрывного устройства убить сотрудника предприятия российского оборонно-промышленного комплекса. Силовики установили, что злоумышленник был завербован сотрудником главного управления разведки минобороны Украины посредством мессенджера Telegram.