Арматурщик сорвался с 15-го этажа и погиб на стройке в Иркутске

8 сентября в Государственную инспекцию труда в Иркутской области поступило извещение о несчастном случае, произошедшем на строительной площадке в областном центре. Ведомство установило, что 6 сентября около 15.35 арматурщик во время работы упал с 15-го этажа строящегося жилого дома, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Гострудинспекции Иркутской области.