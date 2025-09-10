Арматурщик сорвался с 15-го этажа и погиб на стройке в Иркутске

8 сентября в Государственную инспекцию труда в Иркутской области поступило извещение о несчастном случае, произошедшем на строительной площадке в областном центре. Ведомство установило, что 6 сентября около 15.35 арматурщик во время работы упал с 15-го этажа строящегося жилого дома, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Гострудинспекции Иркутской области.
Мужчина 1953 года рождения в результате падения получил травмы, несовместимые с жизнью. Компания, на территории которой произошёл несчастный случай, занимается строительством жилых и нежилых объектов недвижимости.
Государственная инспекция труда в Иркутской области расследует смертельный несчастный случай. Заместитель руководителя регионального ведомства Р. В. Радушевский сообщил, что комиссии предстоит дать оценку соблюдения правил по охране труда при работе на высоте. По результатам расследования будут приняты соответствующие меры.
Ранее агентство писало, что в Иркутске 17 июля произошел трагический случай на территории строительства многоэтажного жилого комплекса. Известно, что 43-летний иностранный работник-практикант упал с высоты восьмого этажа. Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы.