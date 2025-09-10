Ричмонд
ФСБ задержала в Крыму украинского агента, собиравшего данные о военных объектах

В Крыму задержали местного жителя, который собирал и передавал военной разведке Украины информацию. Через мессенджер WhatsApp он отправлял фотографии и координаты российских военных объектов, систем ПВО и критически важной инфраструктуры.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали жителя Феодосии, который был завербован украинской военной разведкой для сбора сведений о российских военных объектах и системах ПВО на территории Крыма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

Как уточнили в ФСБ, фигурант активно работал на украинскую разведку. Через мессенджер WhatsApp он по собственной инициативе передавал фотографии, видео и электронные файлы. В них содержались точные координаты военных объектов и критически важной инфраструктуры, а также места расположения систем ПВО в Крыму.

В ведомстве подчеркнули, что переданные агентом сведения «могли быть использованы противником для планирования диверсий и нанесения ВСУ ракетно-артиллерийских ударов».

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене.