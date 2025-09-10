ФСБ задержала в Крыму украинского агента, собиравшего данные о военных объектах

Как уточнили в ФСБ, фигурант активно работал на украинскую разведку. Через мессенджер WhatsApp он по собственной инициативе передавал фотографии, видео и электронные файлы. В них содержались точные координаты военных объектов и критически важной инфраструктуры, а также места расположения систем ПВО в Крыму.
В ведомстве подчеркнули, что переданные агентом сведения «могли быть использованы противником для планирования диверсий и нанесения ВСУ ракетно-артиллерийских ударов».
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене.