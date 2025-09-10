Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хранилище мазута нашли около нижегородского онкодиспансера. Что говорят власти?

Минэкологии Нижегородской области проверит место утилизации мазута после сообщений об обнаружении его хранилища в районе онкологического диспансера на улице Деловой.

Источник: телеграм-канал "Черная дыра" - Нижегородская область"

Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в ведомстве.

В медучреждении заявили, что данная территория не имеет к нему отношения. Участок не принадлежит диспансеру и не используется в его деятельности.

В региональном министерстве имущественных и земельных отношений региона уточнили, что на указанной площадке подрядная организация проводит демонтаж мазутонасосной станции и подземного резервуара. Работы ведутся в рамках утверждённого проекта и должны строго соответствовать требованиям законодательства.

Утилизацией мазутных остатков занимается компания ООО «Биокар», имеющая действующую лицензию на обращение с отходами. Завершение всех работ намечено на четвёртый квартал 2025 года.

Сотрудники минимущества уже выезжали на объект. Подрядчику указали на необходимость соблюдения мер безопасности, в частности — обязательное ограждение территории при проведении подобных работ.

Ранее сообщалось, что завершено масштабное обследование Бурнаковской низины, которая считается объектом негативного воздействия на окружающую среду.