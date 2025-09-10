Хранилище мазута нашли около нижегородского онкодиспансера. Что говорят власти?

Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в ведомстве.
В медучреждении заявили, что данная территория не имеет к нему отношения. Участок не принадлежит диспансеру и не используется в его деятельности.
В региональном министерстве имущественных и земельных отношений региона уточнили, что на указанной площадке подрядная организация проводит демонтаж мазутонасосной станции и подземного резервуара. Работы ведутся в рамках утверждённого проекта и должны строго соответствовать требованиям законодательства.
Утилизацией мазутных остатков занимается компания ООО «Биокар», имеющая действующую лицензию на обращение с отходами. Завершение всех работ намечено на четвёртый квартал 2025 года.
Сотрудники минимущества уже выезжали на объект. Подрядчику указали на необходимость соблюдения мер безопасности, в частности — обязательное ограждение территории при проведении подобных работ.
Ранее сообщалось, что завершено масштабное обследование Бурнаковской низины, которая считается объектом негативного воздействия на окружающую среду.