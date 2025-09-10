Ричмонд
Калининградский пенсионер лишился более 16 миллионов после звонка "курьера

63-летний житель Калининграда стал жертвой дистанционных мошенников, потеряв более 16 миллионов рублей.

Злоумышленники использовали новый способ обмана: представляются курьерами маркетплейса и предлагают «подтвердить доставку» заказа. Если человек не делал покупку, аферисты говорят об «ошибочном звонке» или о «подарке» от знакомых.

Пенсионеру позвонил неизвестный, предложивший доставить товар до квартиры. Во время разговора мужчину попросили продиктовать код из SMS, что он и сделал. После этого мошенники связались с ним уже под видом сотрудников правоохранительных органов и сообщили о «взломе аккаунта в приложении госуслуг». Чтобы «сохранить деньги», потерпевшего убедили перевести средства на так называемый безопасный счёт. Для этого он скачал приложение, указанное аферистами, и выполнил все их инструкции. В результате мужчина лишился всех сбережений — более 16 миллионов рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Полиция Калининградской области напоминает:

никогда не сообщайте коды из SMS и другие персональные данные посторонним, даже если звонящий представляется курьером, сотрудником банка или госоргана;

всю информацию проверяйте только в официальных приложениях и на сайтах;

при сомнительных звонках сразу кладите трубку.