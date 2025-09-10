Пенсионеру позвонил неизвестный, предложивший доставить товар до квартиры. Во время разговора мужчину попросили продиктовать код из SMS, что он и сделал. После этого мошенники связались с ним уже под видом сотрудников правоохранительных органов и сообщили о «взломе аккаунта в приложении госуслуг». Чтобы «сохранить деньги», потерпевшего убедили перевести средства на так называемый безопасный счёт. Для этого он скачал приложение, указанное аферистами, и выполнил все их инструкции. В результате мужчина лишился всех сбережений — более 16 миллионов рублей.