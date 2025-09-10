Ричмонд
Банк вернул бойцу СВО украденные мошенниками 300 тысяч рублей

Но для этого пришлось вмешаться прокуратуре.

Благодаря вмешательству прокуратуры банк вернул бойцу спецоперации деньги, украденные мошенниками.

Мужчина находился в зоне спецоперации, банковскую карту носил при себе. Но однажды он обнаружил, что с нее сняты 300 тысяч рублей. Боец позвонил в банк и сказал, что с его счета украли деньги. Банк отказал в возврате средств, утверждая, что боец сам снял пропавшую сумму — одновременно в Санкт-Петербурге и Омске.

Бойцу пришлось обратиться за помощью в прокуратуру.

«Выступая в защиту здравого смысла и нарушенных прав участника СВО, прокуроры обратились в суд. В итоге банк по иску надзорного ведомства вернул заявителю деньги», — сообщают в надзорном ведомстве.