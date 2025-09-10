Банк вернул бойцу СВО украденные мошенниками 300 тысяч рублей

Мужчина находился в зоне спецоперации, банковскую карту носил при себе. Но однажды он обнаружил, что с нее сняты 300 тысяч рублей. Боец позвонил в банк и сказал, что с его счета украли деньги. Банк отказал в возврате средств, утверждая, что боец сам снял пропавшую сумму — одновременно в Санкт-Петербурге и Омске.