Обыски прошли в крупном кадровом агентстве Петербурга

Операция связана с делом о нелегальной миграции.

Источник: Комсомольская правда

Правоохранительные органы нагрянули с масштабными обысками в офис одного из крупных кадровых агентств в центре Петербурга. Операция связана с расследованием уголовного дела о незаконной миграции, сообщил портал 78.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.

Обыски проходят в аутстаффинговой компании «Лидер Консалт», которая специализируется на медицинских услугах, включая проведение профессиональных осмотров через партнерскую клинику «Медпроф». В настоящий момент клиника приостановила работу по техническим причинам.

— Клиника не работает по техническим причинам, когда устранят сбой и смогут принять — неизвестно, — ответил журналистам оператор клиники.

Подробности операции пока не разглашаются, но известно, что деятельность компании могла быть связана с организацией нелегального трудоустройства мигрантов. Расследование продолжается.