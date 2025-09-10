Прогулка по Диснейленду обернулась трагедией для семьи: ребенка на глазах родителей утащили в воду

Инцидент произошел вечером 14 июня 2016 года. Семья из Небраски, включая родителей и четырехлетнюю сестру Лейна, отдыхала у лагуны «Семь морей». Мальчик играл у воды, где висел знак, запрещающий купание. Шериф округа Ориндж Джерри Демингс сообщил, что ребенок, вероятно, утонул в пасти аллигатора. После 16-часовых поисков с участием 50 спасателей, водолазов, лодок и вертолетов тело мальчика нашли целым недалеко от места нападения.
Представитель шерифа Джефф Уильямсон отметил, что отец ребенка получил царапины, пытаясь отбить сына у хищника. Мать тоже заходила в воду, но спасти мальчика не удалось. Ник Уайли из Комиссии по охране дикой природы Флориды рассказал, что за ночь поймали и усыпили пятерых аллигаторов, но тело ребенка нашли позже. Он добавил, что нападения аллигаторов редки, а семья могла не знать об опасности.
Disney закрыла пляжи курорта до поимки аллигатора. Джеки Валер, директор по связям с общественностью, выразила соболезнования семье. Уайли уточнил, что это первый случай гибели от аллигатора в Диснейленде за 45 лет.
