Прогулка по Диснейленду обернулась трагедией для семьи: ребенка на глазах родителей утащили в воду

Во Флориде, в Диснейленде, семейный отдых обернулся трагедией. Двухлетнего Лейна Грейвса утащил аллигатор прямо с берега искусственного озера на курорте «Гранд Флоридиан». Отец мальчика пытался спасти сына, но зверь оказался сильнее и скрылся в воде. Об этой истории пишет Mirror.

Источник: Комсомольская правда

Инцидент произошел вечером 14 июня 2016 года. Семья из Небраски, включая родителей и четырехлетнюю сестру Лейна, отдыхала у лагуны «Семь морей». Мальчик играл у воды, где висел знак, запрещающий купание. Шериф округа Ориндж Джерри Демингс сообщил, что ребенок, вероятно, утонул в пасти аллигатора. После 16-часовых поисков с участием 50 спасателей, водолазов, лодок и вертолетов тело мальчика нашли целым недалеко от места нападения.

Представитель шерифа Джефф Уильямсон отметил, что отец ребенка получил царапины, пытаясь отбить сына у хищника. Мать тоже заходила в воду, но спасти мальчика не удалось. Ник Уайли из Комиссии по охране дикой природы Флориды рассказал, что за ночь поймали и усыпили пятерых аллигаторов, но тело ребенка нашли позже. Он добавил, что нападения аллигаторов редки, а семья могла не знать об опасности.

Disney закрыла пляжи курорта до поимки аллигатора. Джеки Валер, директор по связям с общественностью, выразила соболезнования семье. Уайли уточнил, что это первый случай гибели от аллигатора в Диснейленде за 45 лет.

Ранее KP.RU писал, как в Пакистане мужчина героически спас супругу, на которую набросился крокодил. Он вытащил ее прямо из пасти хищника. Несмотря на тяжелые травмы, женщина выжила.