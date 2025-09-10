Прогулка по Диснейленду обернулась трагедией для семьи: ребенка на глазах родителей утащили в воду

Представитель шерифа Джефф Уильямсон отметил, что отец ребенка получил царапины, пытаясь отбить сына у хищника. Мать тоже заходила в воду, но спасти мальчика не удалось. Ник Уайли из Комиссии по охране дикой природы Флориды рассказал, что за ночь поймали и усыпили пятерых аллигаторов, но тело ребенка нашли позже. Он добавил, что нападения аллигаторов редки, а семья могла не знать об опасности.