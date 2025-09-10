Спустя четыре года после пандемии, мужчину в Молдове оштрафовали за мошенничество с COVID-сертификатами: Он должен государству 275 000 леев

В Молдове мужчину оштрафовали на 275 000 леев за мошенничество с COVID-сертификатами.
Его обвинили в том, что в 2021 году он за деньги (от 50 до 100 евро) помогал людям получить поддельные документы о вакцинации.
Следствие установило, что, благодаря ему семь человек получили фальшивые сертификаты. Несмотря на отрицание вины, суд признал его виновным.
Кроме штрафа, у него конфисковали 600 евро, полученные незаконным путём, уточняет nemdnews.
