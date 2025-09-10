Толпа российских подростков избила сына участника СВО и потребовала от него денег

8 сентября собеседница портала написала заявление в полицию. При этом она выразила опасение, что подозреваемые останутся безнаказанными, так как это уже не первое нападение банды на местных жителей. Женщина пояснила, что личности подростков известны. Кроме того, их родственники, с ее слов, предлагали ей деньги, чтобы замять дело.