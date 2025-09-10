Полиция Курской области начала проверку против военного блогера Романа Алехина

Ранее в сети появилось видео, на котором блогер объясняет, как «отмыть» 200 млн рублей на медикаментах для бойцов СВО. Суть схемы заключается в том, что бизнесмен переводит 200 млн рублей в благотворительный фонд Алехина, который закупает у этого же предпринимателя медикаменты на 150 млн рублей для бойцов СВО. Таким образом, бизнесмен «получает» деньги, а блогер оставляет себе в качестве комиссии 50 млн рублей. При этом фактический объем лекарств при поставке участниками схемы будет занижен.