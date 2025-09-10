В Омске возбудили дело о халатности из-за аварийного детсада

Серьезные проблемы с кровлей дошкольного учреждения привели к тому, что здание признано непригодным для эксплуатации. Многочисленные обращения обеспокоенных родителей к руководству детсада не дали никакого результата. В результате всех воспитанников пришлось временно распределить по другим детским садам. Ситуация привлекла внимание СМИ, после чего было принято решение о возбуждении уголовного дела по статье о халатности.