В Омске возбудили дело о халатности из-за аварийного детсада

Ситуация привлекла внимание СМИ.

Источник: Freepik

Следственный комитет по Омской области инициировал уголовное дело по факту ненадлежащего содержания детского сада № 302 в Ленинском округе города. Учреждение расположено на улице Спортивной.

Серьезные проблемы с кровлей дошкольного учреждения привели к тому, что здание признано непригодным для эксплуатации. Многочисленные обращения обеспокоенных родителей к руководству детсада не дали никакого результата. В результате всех воспитанников пришлось временно распределить по другим детским садам. Ситуация привлекла внимание СМИ, после чего было принято решение о возбуждении уголовного дела по статье о халатности.

Правоохранительные органы проведут всестороннюю проверку инцидента. Действиям должностных лиц, ответственных за содержание дошкольного учреждения, будет дана соответствующая правовая оценка.