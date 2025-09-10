Во время пожара на складе во Владивостоке погиб один человек и пострадали двое

Тревожный сигнал поступил в МЧС в 14:25. Спасатели, прибывшие на место, обнаружили пострадавшего без признаков жизни и начали оказывать ему первую помощь. Через 19 минут на место прибыли медики скорой помощи и продолжили проведение сердечно-легочной реанимации. К сожалению, несмотря на все усилия, спасти мужчину не удалось.