Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во время пожара на складе во Владивостоке погиб один человек и пострадали двое

Медики пытались сделать все возможное для спасения серьезно пострадавшего мужчины.

Источник: Комсомольская правда

Пожар на складе на улице Днепровская во Владивостоке унес жизнь одного человека и оставил двоих пострадавших. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на официальный telegram-канал ССМП Владивостока.

Тревожный сигнал поступил в МЧС в 14:25. Спасатели, прибывшие на место, обнаружили пострадавшего без признаков жизни и начали оказывать ему первую помощь. Через 19 минут на место прибыли медики скорой помощи и продолжили проведение сердечно-легочной реанимации. К сожалению, несмотря на все усилия, спасти мужчину не удалось.

Масштаб происшествия потребовал привлечения четырех бригад скорой, так как обширная площадь пожара могла привести к появлению дополнительных пострадавших. В результате медицинская помощь была оказана двум мужчинам, которым, к счастью, госпитализация не потребовалась.