В Польше ждут полной информации об инциденте с дронами в течение 48 часов

Польская боевая авиация вернулась к плановому режиму работы после завершения операции, связанной с проникновением беспилотников в воздушное пространство страны. Как заявил президент Кароль Навроцкий, подробности инцидента обнародуют в течение 48 часов.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Информация об инциденте поступила Навроцкому около 3 часов ночи (04:00 мск). В ходе рабочей встречи в оперативном штабе с премьер-министром Дональдом Туском было принято решение о созыве заседания Бюро национальной безопасности, пишет «Интерфакс».

Навроцкий отметил, что участники совещания обсудили возможность активации Четвертой статьи НАТО, которая предусматривает проведение консультаций с союзниками в случае возникновения угрозы безопасности для одной из сторон договора.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил журналистам, что проникновение дронов 10 сентября в воздушное пространство страны было, по всей видимости, масштабной провокацией. Ситуация находится под контролем, жертв нет, и необходимости вводить ограничения для населения не существует.

Туск сообщил, что этой ночью польские силы ПВО нейтрализовали несколько беспилотников, нарушивших воздушное пространство страны.

Премьер-министр уточнил, что находился на постоянной связи с президентом и министром обороны, а также уведомил о произошедшем генсека НАТО Марка Рютте.

