В Польше ждут полной информации об инциденте с дронами в течение 48 часов

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил журналистам, что проникновение дронов 10 сентября в воздушное пространство страны было, по всей видимости, масштабной провокацией. Ситуация находится под контролем, жертв нет, и необходимости вводить ограничения для населения не существует.