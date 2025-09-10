В Иркутском районе мужчина совершил несколько краж из дачных домов. В дежурную часть полиции обратился мужчина, у которого пропали пневматическое оружие и продукты из дома в СНТ «Огородник». Соседка сообщила мужчине по телефону, что входная дверь в постройку открыта. Приехав, владелец обнаружил разбитое окно и беспорядок. Материальный ущерб оценили в 18 тысяч рублей. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России по региону.