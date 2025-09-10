В Иркутском районе мужчина совершил несколько краж из дачных домов. В дежурную часть полиции обратился мужчина, у которого пропали пневматическое оружие и продукты из дома в СНТ «Огородник». Соседка сообщила мужчине по телефону, что входная дверь в постройку открыта. Приехав, владелец обнаружил разбитое окно и беспорядок. Материальный ущерб оценили в 18 тысяч рублей. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России по региону.
— Следы вора заметили и на других участках. К местному жителю подошел неизвестный с предложением купить винтовку за две тысячи рублей, — уточнили в пресс-службе полиции.
Сейчас мужчину, который украл чужое имущество разыскивают. Правоохранители указали примерную ориентировку: темноволосый мужчина 35−40 лет, рост 170−175 см, на лице щетина. Особые приметы: на левой руке имеется татуировка. По факту кражи следователи завели уголовное дело.