В Волгоградской области в ДТП с грузовиком пострадали пять человек

ВОЛГОГРАД, 10 сентября. /ТАСС/. Столкновение грузового автомобиля Hino и микроавтобуса Iveco произошло на трассе в Новоаннинском районе Волгоградской области. Предварительно, пострадали пять пассажиров микроавтобуса, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Источник: РИА "Новости"

«Устанавливаются обстоятельства ДТП в Новоаннинском районе. На 690-м км автодороги Р-22 “Каспий” произошло столкновение грузового автомобиля Hino и микроавтобуса Iveco. По предварительной информации, в результате ДТП пострадали 5 пассажиров микроавтобуса», — говорится в сообщении.