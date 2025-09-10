В Волгоградской области в ДТП с грузовиком пострадали пять человек

«Устанавливаются обстоятельства ДТП в Новоаннинском районе. На 690-м км автодороги Р-22 “Каспий” произошло столкновение грузового автомобиля Hino и микроавтобуса Iveco. По предварительной информации, в результате ДТП пострадали 5 пассажиров микроавтобуса», — говорится в сообщении.