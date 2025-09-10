В Калининградкой области фигуранту дела о мошенничестве дали четыре года

По данным пресс-службы, судом установлено, что государственный контракт на строительство здания филиала училища был заключен 5 ноября 2019 года. Заказчиком выступало Министерство обороны РФ, генеральным подрядчиком — ФГУП «Главное военно-строительное управление» Минобороны РФ. Стоимость выполнения работ составила 6 440 837 596 рублей. В результате действий чиновника и иных лиц Министерству обороны РФ был причинен ущерб в размере более 296 млн рублей. В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступлений признал полностью, согласился с предъявленным ему обвинением, в содеянном раскаялся и поддержал представление прокурора об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве. Кроме того, суд взыскал с осужденного в пользу Министерства обороны РФ в счет причиненного ущерба более 295,9 млн рублей.