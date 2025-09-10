Петербурженка на каршеринге попалась полиции с ворохом закладок

В ночь на 9 сентября у дома 59 по Лесному проспекту стражи порядка остановили арендный «Киа Рио», которым управляла 27-летняя женщина. Изрядная тревожность водителя побудила сотрудников проверить не только документы на машину, но и салон. На заднем сидении они нашли куртку, в карманах которой были коробочка с папиросами-самокрутками и 12 свертков с марихуаной. Леди призналась, что забрала наркотик из закладки, координаты которой получила в мессенджере.