Петербурженка на каршеринге попалась полиции с ворохом закладок

Полиция задержала предполагаемую наркозакладчицу на каршеринге в Выборгском районе Петербурга. Часть запрещенных заготовок нашли прямо в арендованном автомобиле, остальное — дома у задержанной. Подробности в среду, 10 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по городу и области.

Источник: Фонтанка.ру

В ночь на 9 сентября у дома 59 по Лесному проспекту стражи порядка остановили арендный «Киа Рио», которым управляла 27-летняя женщина. Изрядная тревожность водителя побудила сотрудников проверить не только документы на машину, но и салон. На заднем сидении они нашли куртку, в карманах которой были коробочка с папиросами-самокрутками и 12 свертков с марихуаной. Леди призналась, что забрала наркотик из закладки, координаты которой получила в мессенджере.

Еще одну порцию наркотиков стражи порядка обнаружили при обыске в квартире задержанной в доме 17 по Новосибирской улице. Изъяты несколько свертков с наркотиками, весы и упаковочный материал. Возбуждено уголовное дело.