Три человека погибли в лобовой аварии в Самарской области 10 сентября

Жесткая лобовая авария унесла жизни трех человек в Самарской области. По данным ГУ МВД России по Самарской области, ДТП произошло 10 сентября на 31 километре дороги Волгоград — Красноармейский — Пестравка.
— Водитель за рулем автомобиля ВАЗ 2112 выехал на полосу встречного движения, — говорится в пресс-релизе регионального МВД.
На встречке ВАЗ столкнулся с автомобилем ГАЗ. Судя по фотографиям, легковушку просто смяло. На месте погибли ее водитель и два пассажира. По данным ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС», один человек в этой аварии выжил, пострадал, его отправили в больницу, но кто именно — не уточняется.
На месте ДТП работали медики, пожарные-спасатели ПСЧ № 126, полицейские.