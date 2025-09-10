Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три человека погибли в лобовой аварии в Самарской области 10 сентября

Водитель легковушки выехал на встречу и устроил смертельную аварию в Самарской области.

Источник: ГУ МВД России по Самарской области

Жесткая лобовая авария унесла жизни трех человек в Самарской области. По данным ГУ МВД России по Самарской области, ДТП произошло 10 сентября на 31 километре дороги Волгоград — Красноармейский — Пестравка.

— Водитель за рулем автомобиля ВАЗ 2112 выехал на полосу встречного движения, — говорится в пресс-релизе регионального МВД.

На встречке ВАЗ столкнулся с автомобилем ГАЗ. Судя по фотографиям, легковушку просто смяло. На месте погибли ее водитель и два пассажира. По данным ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС», один человек в этой аварии выжил, пострадал, его отправили в больницу, но кто именно — не уточняется.

На месте ДТП работали медики, пожарные-спасатели ПСЧ № 126, полицейские.