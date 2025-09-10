Три человека погибли в лобовой аварии в Самарской области 10 сентября

На встречке ВАЗ столкнулся с автомобилем ГАЗ. Судя по фотографиям, легковушку просто смяло. На месте погибли ее водитель и два пассажира. По данным ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС», один человек в этой аварии выжил, пострадал, его отправили в больницу, но кто именно — не уточняется.