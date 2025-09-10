Ричмонд
Юная уфимка собрала 100 тысяч рублей для участников СВО, читая стихи в соцсетях

11-летняя школьница из Уфы собрала 100 тысяч рублей на помощь бойцам СВО.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе 11-летняя Полина Дудко организовала сбор денег для поддержки российских военных. Девочка, занимающаяся в местном Доме культуры «Ядкарь», записывает видео с чтением стихотворений и публикует их в интернете.

Как сообщил министр молодежной политики Башкирии Вито Сабиров, Полина создала уже более тысячи видеороликов. Ее творчество привлекло внимание авторов, которые начали перечислять пожертвования. Общая сумма собранных средств превысила 100 тысяч рублей: все они направлены на помощь участникам специальной военной операции.

Известно, что девочка активно участвует в волонтерской деятельности: посещает госпитали, памятные места и акции в поддержку бойцов. За свою деятельность юная жительница Уфы была удостоена медали «За помощь СВО».

