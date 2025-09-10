Суд оставил под стражей экс-руководителя «Омскэлектро»

Омский областной суд подтвердил решение о заключении под стражу бывшего генерального директора компании «Омскэлектро» А. А. Жуковского. Апелляционная жалоба защиты отклонена, сообщает Telegram-канал «Суды Омской области».
Напомним, что 20 августа 2025 года Куйбышевский районный суд удовлетворил ходатайство следователей. Жуковский обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, за что предусмотрена ответственность по части 3 статьи 285 Уголовного кодекса РФ.
Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана на срок два месяца. Защита пыталась оспорить это решение, однако областной суд оставил его без изменений. Расследование продолжается, обстоятельства дела устанавливаются следственными органами.