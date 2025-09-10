В Новосибирске арестован мужчина, подозреваемый в издевательствах над своей семьёй

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 37-летнего жителя города, которого обвиняют в систематическом насилии над женой и малолетним сыном.
По данным регионального управления СК РФ, с 2020 по 2025 год мужчина регулярно применял физическую силу к членам семьи: по незначительным поводам он избивал жену и ребёнка руками и ногами, причиняя им телесные повреждения разной тяжести, сообщили в телеграм-канале ведомства.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание»). В настоящее время он задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, ему предъявлено обвинение. В ближайшее время суд определит меру пресечения.
Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего и собирают доказательства по делу.