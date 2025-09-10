Из тюрем Непала на фоне протестов сбежали более 7.5 тысяч заключенных

По данным министерства внутренних дел Непала, после охвативших страну массовых беспорядков, из тюрем сбежали 7 557 заключенных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Republica.
По информации издания, сообщения о побегах поступили из 13 исправительных учреждений по всему Непалу. Среди наиболее крупных инцидентов: бегство свыше 570 человек из тюрьмы Джалешвар в районе Махоттари; из учреждения в городе Лалитпур скрылись все 1500 числившихся там арестантов. Кроме того, более 500 человек сбежали из окружной тюрьмы в районе Навалпараси, и около 900 преступников — из пенитенциарного учреждения в городе Покхара.
По всему Непалу развернуты подразделения правоохранительных органов и вооруженных сил для поимки беглецов. Граждан призывают проявлять осторожность и сообщать о любых подозрительных случаях.