Из тюрем Непала на фоне протестов сбежали более 7.5 тысяч заключенных

По информации издания, сообщения о побегах поступили из 13 исправительных учреждений по всему Непалу. Среди наиболее крупных инцидентов: бегство свыше 570 человек из тюрьмы Джалешвар в районе Махоттари; из учреждения в городе Лалитпур скрылись все 1500 числившихся там арестантов. Кроме того, более 500 человек сбежали из окружной тюрьмы в районе Навалпараси, и около 900 преступников — из пенитенциарного учреждения в городе Покхара.