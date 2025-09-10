Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из тюрем Непала на фоне протестов сбежали более 7.5 тысяч заключенных

На фоне массовых протестов в Непале из тюрем бежали тысячи заключенных. В министерстве внутренних дел страны сообщили, что инцидент затронул 13 исправительных учреждений. Власти мобилизовали силы безопасности для поимки беглецов и призвали граждан к повышенной осторожности.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

По данным министерства внутренних дел Непала, после охвативших страну массовых беспорядков, из тюрем сбежали 7 557 заключенных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Republica.

По информации издания, сообщения о побегах поступили из 13 исправительных учреждений по всему Непалу. Среди наиболее крупных инцидентов: бегство свыше 570 человек из тюрьмы Джалешвар в районе Махоттари; из учреждения в городе Лалитпур скрылись все 1500 числившихся там арестантов. Кроме того, более 500 человек сбежали из окружной тюрьмы в районе Навалпараси, и около 900 преступников — из пенитенциарного учреждения в городе Покхара.

По всему Непалу развернуты подразделения правоохранительных органов и вооруженных сил для поимки беглецов. Граждан призывают проявлять осторожность и сообщать о любых подозрительных случаях.

Узнать больше по теме
Непал: горная страна, в которой вспыхнули протесты
Страна, затерянная в Гималаях, давно притягивает внимание путешественников и исследователей. Непал известен своей историей, культурным наследием и природными контрастами. В этой статье мы подробно рассмотрим, где находится Непал, кому он принадлежит, какие природные и культурные особенности отличают эту страну.
Читать дальше