Житель Новосибирска задержан за истязание жены и малолетнего сына

Следственным отделом по Заельцовскому району Следственного комитета РФ по Новосибирской области начато уголовное производство в отношении 37-летнего новосибирца. Об этом сообщает телеграм-канал Следственного управления СК РФ по Новосибирской области.
Ему инкриминируют преступление, квалифицируемое пунктами «а» и «г» части 2 статьи 117 УК РФ — истязание.
Согласно материалам следствия, с 2020 по 2025 годы подозреваемый, используя малозначительные предлоги, регулярно избивал жену и несовершеннолетнего ребенка, нанося им телесные повреждения различной тяжести. В качестве орудия преступления он использовал руки и ноги.
В настоящее время обвиняемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ. Ему официально предъявлено обвинение в совершении указанного преступления. Рассматривается вопрос о применении к нему меры пресечения.
Следователи Следственного комитета проводят всестороннее расследование, направленное на выяснение всех деталей произошедшего.