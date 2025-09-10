Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Новосибирска задержан за истязание жены и малолетнего сына

Мужчине инкриминируют преступление, квалифицируемое пунктами «а» и «г» части 2 статьи 117 УК РФ.

Следственным отделом по Заельцовскому району Следственного комитета РФ по Новосибирской области начато уголовное производство в отношении 37-летнего новосибирца. Об этом сообщает телеграм-канал Следственного управления СК РФ по Новосибирской области.

Ему инкриминируют преступление, квалифицируемое пунктами «а» и «г» части 2 статьи 117 УК РФ — истязание.

Согласно материалам следствия, с 2020 по 2025 годы подозреваемый, используя малозначительные предлоги, регулярно избивал жену и несовершеннолетнего ребенка, нанося им телесные повреждения различной тяжести. В качестве орудия преступления он использовал руки и ноги.

В настоящее время обвиняемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ. Ему официально предъявлено обвинение в совершении указанного преступления. Рассматривается вопрос о применении к нему меры пресечения.

Следователи Следственного комитета проводят всестороннее расследование, направленное на выяснение всех деталей произошедшего.