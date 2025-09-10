В Челябинске полиция нашла хулиганов, заливших пеной детские горки

В Челябинске сотрудники полиции нашли хулиганов, заливших монтажной пеной детские горки в Металлургическом районе. Ими оказались три подростка 14−15 лет, сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.
Родителей юных нарушителей тут же пригласили для беседы в отдел полиции. В отношении взрослых составили административные протоколы j неисполнении ими обязанностей по воспитанию детей. С подростками провели беседу о недопущении противоправного поведения.
Также правоохранители выяснили, что подростки испортили не только горки. Они успели залить монтажной пеной один электросамокат. Ответственным за содержание горок полицейские разъяснили право обратиться в суд с исковыми требованиями о возмещении причиненного вреда.