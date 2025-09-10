В Уфе сутки ищут пропавшую по дороге в школу 14-летнюю девочку-подростка

В Уфе пропала школьница. В течение суток полиция и волонтеры разыскивают юную жительницу Нижегородки, которая исчезла 9 сентября. По информации, подтвержденной МВД по Башкирии, девочка утром отправилась на занятия, но в школу так и не прибыла и с тех пор не выходит на связь.