В СИЗО отправили двух жителей Новосибирска по делу о диверсии на железной дороге

В мае, как писал «Ъ-Сибирь», к 10 годам лишения свободы приговорили жителя Новосибирска Сергея Кондакова за диверсию на Трансибе в феврале 2024 года. По материалам дела Сергей Кондаков поддерживал переписку с братом своей бывшей жены, проживающим на Украине. Пожаловавшись на финансовые трудности, новосибирец получил от бывшего шурина предложение познакомиться с человеком, готовым помочь с заработком. Впоследствии в мессенджере новый знакомый предложил сибиряку за $500 совершить диверсию на железной дороге. В ночь на 26 февраля 2024 года Сергей Кондаков поджег релейный шкаф между станциями Иня-Восточная и Мочище. Весь процесс он снял на видео, которое через мессенджер отправил вербовщику. За диверсию поджигателю заплатили почти 47 тыс. руб. «Противоправные действия Кондакова создали угрозу безопасности на железнодорожном транспорте, привели к задержке движения поездов. ОАО “РЖД” причинен ущерб в размере 575 тыс. 853 ₽», — указывалось в релизе облсуда.