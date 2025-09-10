В Пермском крае ищут 24-летнего террориста, бежавшего из Екатеринбурга

Поиск 24-летнего террориста, сбежавшего из Екатеринбурга, ведётся в Пермском крае, сообщает E1.RU.
По данным портала, речь идёт о молодом преступнике, который был объявлен в розыск после побега из СИЗО № 1. В начале сентября Иван К. и Александр Ч., осуждённые за попытку теракта, сбежали из следственного изолятора и вместе скрылись в неизвестном направлении. Второй мужчина был задержан 8 сентября, а его напарник продолжает оставаться в розыске.
Страница ГУФСИН по Свердловской области сообщает, что Иван Корюков* 2000 года рождения, обвиняемый в преступлении террористического характера, может находиться в районе Чусовского тракта. Портал также сообщил, что ориентировки с приметами мужчины направляются и в соседние регионы, включая Пермский край.
Приметы сбежавшего: короткие волосы, щетина, татуировка с паутиной на правой кисти. Может быть одет в чёрную куртку, тёмно-синие спортивные штаны, чёрную кофту.
* — Внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.