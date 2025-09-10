В Пермском крае ищут 24-летнего террориста, бежавшего из Екатеринбурга

По данным портала, речь идёт о молодом преступнике, который был объявлен в розыск после побега из СИЗО № 1. В начале сентября Иван К. и Александр Ч., осуждённые за попытку теракта, сбежали из следственного изолятора и вместе скрылись в неизвестном направлении. Второй мужчина был задержан 8 сентября, а его напарник продолжает оставаться в розыске.