Экс-главу свердловского «Движения первых» оставили в колонии

В марте нынешнего года Октябрьский райсуд Екатеринбурга признал экс-главу свердловского «Движения первых» виновной по статьям УК РФ «Мошенничество с использованием служебного положения в особо крупном размере» и «Совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, в крупном размере с использованием служебного положения».