Экс-главу свердловского «Движения первых» оставили в колонии

Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию на приговор бывшему руководителю регионального отделения «Движение первых» Наталье Ермаченко. Женщину оставили в колонии. Напомним, Ермаченко обвинялась в хищении более 4,7 млн рублей, выделенных в рамках нацпроекта «Образование» в 2022—2023 годах.

В марте нынешнего года Октябрьский райсуд Екатеринбурга признал экс-главу свердловского «Движения первых» виновной по статьям УК РФ «Мошенничество с использованием служебного положения в особо крупном размере» и «Совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, в крупном размере с использованием служебного положения».

Ей было назначено 3,5 года колонии общего режима и штраф в 100 тысяч рублей. Сразу после оглашения Наталья Ермаченко была взята под стражу.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, Ермаченко и ее адвокат подали апелляционные жалобы на приговор. Также поступило апелляционное представление прокурора. В итоге облсуд оставил наказание без изменения.

При этом приговор в части неразрешения вопроса о конфискации похищенных денег был отменен. Уголовное дело в этой части передано на новое рассмотрение в Октябрьский районный суд.