Вице-мэр воронежских Семилук получил штраф за ДТП со сбитым ребенком

Авария произошла 15 июля. Как сообщали в полиции, водитель 1971 года рождения на Kia Cerato сбил мальчика 2018 года рождения, когда тот переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшего отправили в областную клиническую больницу № 2. В пресс-службе администрации Семилукского района сообщали, что медики выявили у пациента только ушибы и ссадины.