В Башкирии за неделю родилось три пары близнецов

За неделю в Башкирии родились три двойни.

Источник: Комсомольская правда

Первая неделя сентября в Башкирии ознаменовалась настоящим беби-бумом. В Республиканском клиническом перинатальном центре на свет появились 269 новорожденных, среди которых оказались сразу три двойни.

Как отмечают в медицинском учреждении, этот год продолжает радовать высокими показателями рождаемости. Только в уфимском перинатальном центре с января было зафиксировано более семи тысяч родов.

По информации министерства здравоохранения Башкирии, за восемь месяцев 2025 года в регионе родилось более 21 тысячи детей.

