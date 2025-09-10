В Башкирии за неделю родилось три пары близнецов

Первая неделя сентября в Башкирии ознаменовалась настоящим беби-бумом. В Республиканском клиническом перинатальном центре на свет появились 269 новорожденных, среди которых оказались сразу три двойни.
Как отмечают в медицинском учреждении, этот год продолжает радовать высокими показателями рождаемости. Только в уфимском перинатальном центре с января было зафиксировано более семи тысяч родов.
По информации министерства здравоохранения Башкирии, за восемь месяцев 2025 года в регионе родилось более 21 тысячи детей.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.