Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии в жутком ДТП погибли два человека

Смертельная авария произошла сегодня днем на 77 км автодороги Бураево — Старобалтачево — Куеда в Татышлинском районе.

Источник: ГАИ РБ

По предварительным данным ГАИ РБ, 43-летний водитель за рулём «Лады Гранты» при выезде со второстепенной дороги на главную совершил столкновение с «ВАЗ-2107» под управлением 66-летнего мужчины. В ДТП водитель «ВАЗ-2107» и его пассажир скончались до приезда скорой медпомощи, водителя и пассажира «Лады Гранты» с многочисленными травмами госпитализировали.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники управления госавтоинспекции республики, следственно-оперативная группа, МЧС и другие экстренные службы. Подробности ДТП уточняются.