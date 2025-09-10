В Башкирии в жутком ДТП погибли два человека

По предварительным данным ГАИ РБ, 43-летний водитель за рулём «Лады Гранты» при выезде со второстепенной дороги на главную совершил столкновение с «ВАЗ-2107» под управлением 66-летнего мужчины. В ДТП водитель «ВАЗ-2107» и его пассажир скончались до приезда скорой медпомощи, водителя и пассажира «Лады Гранты» с многочисленными травмами госпитализировали.