За девять дней в Иркутской области отстреляли 15 медведей, которые вышли к людям. Пять особей заметили возле населенных пунктов в Усть-Илимском районе, остальных — в Братском районе. Об этом КП-Иркутск рассказали в службе по охране и использованию объектов животного мира региона.