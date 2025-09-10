За девять дней в Иркутской области отстреляли 15 медведей, которые вышли к людям. Пять особей заметили возле населенных пунктов в Усть-Илимском районе, остальных — в Братском районе. Об этом КП-Иркутск рассказали в службе по охране и использованию объектов животного мира региона.
— Специалисты охотнадзора каждый день ведут мониторинг и реагируют на поступающие сигналы о появлении хищников рядом с населенными пунктами, — уточнили в пресс-службе охотнадзора.
Животные часто приближаются к людям из-за запаха еды и мусора. Жители сами могут способствовать этому, подкармливая диких зверей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Братском районе усилили меры безопасности из-за нашествия медведей.