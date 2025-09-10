Странная ситуация с трагическим ДТП в Ангрене: власти молчат, данные о погибших расходятся

Однако уже сегодня утром на портале e-qaror.gov.uz было опубликовано распоряжение хокима Ферганской области Хайрулло Бозорова, в котором фигурировала другая цифра — 11 погибших. В том же документе указывалось, что 6 человек с травмами находятся в больнице. Издание «Кун.уз» со ссылкой на источники в органах внутренних дел сообщило о 13 погибших в этом ДТП, при этом в соцсетях говорят о 17 погибших.