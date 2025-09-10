Странная ситуация с трагическим ДТП в Ангрене: власти молчат, данные о погибших расходятся

Первоначально МВД заявило, что в результате аварии погибло 7 человек, ещё 5 получили различные травмы и были госпитализированы. Четверым пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте происшествия и отпустили домой.
Однако уже сегодня утром на портале e-qaror.gov.uz было опубликовано распоряжение хокима Ферганской области Хайрулло Бозорова, в котором фигурировала другая цифра — 11 погибших. В том же документе указывалось, что 6 человек с травмами находятся в больнице. Издание «Кун.уз» со ссылкой на источники в органах внутренних дел сообщило о 13 погибших в этом ДТП, при этом в соцсетях говорят о 17 погибших.
Очевидно, что власти прекрасно видят, как разрастается информационный хаос, но почему-то сознательно избегают любых официальных комментариев, которые могли бы либо опровергнуть, либо подтвердить эти трагические цифры.
И, к сожалению, это не первый случай подобного отношения. Журналисты и раньше сталкивались с тем, что ответственные структуры либо не называли, либо явно занижали количество погибших и пострадавших в крупных авариях и катастрофах.
Но подобная тактика — путь в никуда. На наших дорогах и так царит настоящий хаос, а если замалчивать реальные масштабы трагедий, ситуация будет становиться только хуже. Люди имеют право знать правду, а не гадать на разрозненных слухах.
Ждём, что МВД наконец опубликует официальные и прозрачные данные по этому страшному ДТП. Открытость властей — залог доверия и единственный путь к решению дорожных проблем.