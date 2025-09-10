Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгоградской области микроавтобус столкнулся с грузовиком

В Волгоградской области 5 пассажиров микроавтобуса пострадали в ДТП с грузовиком.

Источник: © РИА Новости

ВОЛГОГРАД, 10 сен — РИА Новости. Пять человек пострадали при столкновении микроавтобуса с грузовиком на трассе в Волгоградской области, сообщает ГУМВД по региону в своем Telegram-канале.

По данным полиции, около 04.00 на трассе в Новоаннинском районе столкнулись грузовик Hino и микроавтобус Iveco.

«По предварительной информации, в результате ДТП пострадали пять пассажиров микроавтобуса», — говорится в сообщении ГУМВД.

Как сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения, после ДТП были госпитализированы двое мужчин в состоянии средней степени тяжести, еще один мужчина был направлен на амбулаторное лечение, две пострадавшие женщины отказались от госпитализации.