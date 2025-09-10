Ричмонд
Экс-главу Курской области Алексея Смирнова подозревают во взятке

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова подозревают в получении взятки в особо крупном размере, сообщает корреспондент ТАСС из зала Мещанского суда Москвы.

Источник: ТАСС

«В отношении Алексея Смирнова возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)», — сказал гособвинитель.

Кроме этого, Смирнов обвиняется в одном эпизоде особо крупного мошенничества при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной. Он признал вину и помогает следствию раскрыть все эпизоды преступной деятельности фигурантов.

По данным следствия, ущерб бюджету в результате мошеннических действий фигурантов и растраты составил более 1 млрд рублей, которые были выделены для строительства фортификационных сооружений. Предварительно установлено, что Смирнов и его бывший заместитель Алексей Дедов руководили участниками организованной группы и вместе с руководством АО «Корпорация развития Курской области» организовали хищение. В частности, один из эпизодов дела связан с растратой денег, перечисленных корпорации по договору подряда на возведение двух взводных опорных пунктов пограничной службы.