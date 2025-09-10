Экс-главу Курской области Алексея Смирнова подозревают во взятке

По данным следствия, ущерб бюджету в результате мошеннических действий фигурантов и растраты составил более 1 млрд рублей, которые были выделены для строительства фортификационных сооружений. Предварительно установлено, что Смирнов и его бывший заместитель Алексей Дедов руководили участниками организованной группы и вместе с руководством АО «Корпорация развития Курской области» организовали хищение. В частности, один из эпизодов дела связан с растратой денег, перечисленных корпорации по договору подряда на возведение двух взводных опорных пунктов пограничной службы.