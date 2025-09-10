Учредителя красноярской энергокомпании заключили под стражу за хищения

КРАСНОЯРСК, 10 сен — РИА Новости. Суд в Красноярске избрал меру пресечения учредителю ООО «ВанавараЭнергоком» и его сообщнику, обвиняемым в хищении почти 500 миллионов рублей бюджетных средств, выделенных на компенсацию оплаты коммунальных услуг жителям Эвенкии, сообщила краевая прокуратура.
Ранее региональный главк СК РФ сообщал, что суд арестовал генерального директора ресурсоснабжающей организации. Женщина с октября 2016 года по январь 2021 года, действуя в сговоре на тот момент еще с неустановленными лицами, разработала схему хищения бюджетных средств Эвенкийского района. Так, она организовала фиктивные закупки нефти, в поставках которой участвовали две подконтрольные ей компании. Торги намеренно признавались несостоявшимися, что позволяло завышать стоимость в новых закупочных процедурах. В результате стоимость нефти была увеличена на сумму около 260 миллионов рублей. Впоследствии эти завышенные цены отражались в тарифах ЖКХ, что позволило добиться выплаты компенсаций на общую сумму свыше 480 миллионов рублей. Женщина была арестована на 2 месяца.
По данным краевой прокуратуры, предпринимательница является гендиректором компании ООО «ВанавараЭнергоком», а две подконтрольные ей фирмы — это ООО «Энергоресурс» и ООО «Кросс Арктик Групп». В схеме по хищению бюджетных средств ей помогали учредитель и неофициальный руководитель её фирмы, которые и организовали заключение договоров, обеспечив поставку нефти, отмечает прокуратура.
«Сегодня суд, учитывая позицию гособвинителя, заключил учредителя фирмы (ООО “ВанавараЭнергоком” — ред.) под стражу. Он пробудет в СИЗО до 18 октября 2025 года. Его подельника он заключил под домашний арест», — говорится в сообщении.
Уточняется, что подельники были установлены после изобличающих показаний, которая дала ранее арестованная глава фирмы «ВанавараЭнергоком». Им уже предъявлены обвинения по статье «мошенничество». В региональном управлении СК отметили, что в ходе обысков у фигурантов изъяли денежные средства на общую сумму более 1,5 миллиона рублей.