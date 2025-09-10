Учредителя красноярской энергокомпании заключили под стражу за хищения

Ранее региональный главк СК РФ сообщал, что суд арестовал генерального директора ресурсоснабжающей организации. Женщина с октября 2016 года по январь 2021 года, действуя в сговоре на тот момент еще с неустановленными лицами, разработала схему хищения бюджетных средств Эвенкийского района. Так, она организовала фиктивные закупки нефти, в поставках которой участвовали две подконтрольные ей компании. Торги намеренно признавались несостоявшимися, что позволяло завышать стоимость в новых закупочных процедурах. В результате стоимость нефти была увеличена на сумму около 260 миллионов рублей. Впоследствии эти завышенные цены отражались в тарифах ЖКХ, что позволило добиться выплаты компенсаций на общую сумму свыше 480 миллионов рублей. Женщина была арестована на 2 месяца.