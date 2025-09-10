Суд поставил точку в деле о стрельбе в ночном клубе Joy в Каменске-Уральском

Суд вынес окончательное решение по делу о стрельбе в ночном клубе Каменска-Уральского. Напомним, что речь идет о потасовке между посетителями, произошедшей в августе 2023 года. Словесная перепалка завершилась стрельбой. Смертельный выстрел в голову получил 29-летний спортсмен Александр Максимов. Его товарища, вмешавшегося в потасовку, ранили в живот.