Суд поставил точку в деле о стрельбе в ночном клубе Joy в Каменске-Уральском

Суд вынес окончательное решение по делу о стрельбе в ночном клубе Каменска-Уральского. Напомним, что речь идет о потасовке между посетителями, произошедшей в августе 2023 года. Словесная перепалка завершилась стрельбой. Смертельный выстрел в голову получил 29-летний спортсмен Александр Максимов. Его товарища, вмешавшегося в потасовку, ранили в живот.
Красногорский райсуд Каменска-Уральского рассмотрел уголовное дело в отношении Олега Бабушкина и Сергея Мальцева. Суд присяжных посчитал Сергея Мальцева виновным в причинении вреда здоровью средней тяжести. Также его оправдали в пособничестве в убийстве. В отношении Олега Бабушкина судебный процесс приостановлен, так как он заключил контракт с Минобороны России.
— Красногорским райсудом Сергей Мальцев был признан виновным по п. «б», «з» ч.2 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Ему назначено 2 года 10 месяцев колонии общего режима. Защита обжаловала приговор, — передает инстанция.
Свердловский облсуд 10 сентября должен был рассмотреть апелляцию. Но адвокат осужденного отозвал апелляционную жалобу. Тем самым приговор Красногорского райсуда Каменска-Уральского вступил в силу.