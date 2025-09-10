Ричмонд
В Волгограде водолазы нашли тело прыгнувшего с моста через Волгу мужчины

Его нашли в районе речпорта.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде водолазы Службы спасения нашли тело мужчины, предположительного погибшего после прыжка в воду с танцующего моста. Сообщение о том, что с моста через Волгу упал или спрыгнул человек, поступило еще около 13 часов во вторник, но найти волгоградца смогли только на следующий день. Как объяснили В ГКУ «Аварийно-спасательная служба Волгоградской области», поисковую операцию осложняло то, что тело находилось в толще воды на судовом ходу.

Тот ли это человек, которого искали, определит экспертиза, тело мужчины передали сотрудникам полиции, которым предстоит выяснить личность погибшего и обстоятельства его падения с моста.

Спасатели просят волгоградцев сообщать о любых происшествиях на воде по номерам «112» или 33−60−60 — круглосуточно и бесплатно с любого телефона.

Кстати, в полиции напомнили, что в Волгограде работает Бюро регистрации несчастных случаев. В случае исчезновения родственника или близкого человека можно звонить по телефону 30−44−29. Приготовьтесь максимально точно описать его приметы, рассказать подробные сведения.

— За текущий год сотрудниками БРНС уже установлено местонахождение 102 граждан, — сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области.