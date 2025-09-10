В Волгограде водолазы нашли тело прыгнувшего с моста через Волгу мужчины

В Волгограде водолазы Службы спасения нашли тело мужчины, предположительного погибшего после прыжка в воду с танцующего моста. Сообщение о том, что с моста через Волгу упал или спрыгнул человек, поступило еще около 13 часов во вторник, но найти волгоградца смогли только на следующий день. Как объяснили В ГКУ «Аварийно-спасательная служба Волгоградской области», поисковую операцию осложняло то, что тело находилось в толще воды на судовом ходу.