Ричмонд
+16°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны прокомментировало заявления Польши об инциденте с БПЛА

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Российские войска не планировали поражать объекты на территории Польши, сообщили в Минобороны России.

Источник: Олег Елков/ТАСС

«Объекты для поражения на территории Польши не планировались», — заявили в российском военном ведомстве.

Там добавили, что максимальная дальность применяемых БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км.

Минобороны России также готово провести консультации с министерством обороны Польши «по данной теме».

Там сообщили, что ВС РФ нанесли удар по предприятиям ВПК Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в городах Виннице и Львове.

«Тем не менее мы готовы по данной теме провести консультации с Министерством обороны Польши», — подчеркнули в Минобороны России.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше