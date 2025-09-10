Минобороны прокомментировало заявления Польши об инциденте с БПЛА

«Объекты для поражения на территории Польши не планировались», — заявили в российском военном ведомстве.
Там добавили, что максимальная дальность применяемых БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км.
Минобороны России также готово провести консультации с министерством обороны Польши «по данной теме».
Там сообщили, что ВС РФ нанесли удар по предприятиям ВПК Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в городах Виннице и Львове.
