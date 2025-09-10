В Башкирии произошло смертельное ДТП с двумя погибшими

Сегодня, 10 сентября, днем на 77-м километре автодороги Бураево — Старобалтачево — Куеда в Татышлинском районе Башкирии случилась смертельная авария. По информации ГАИ, 43-летний водитель «Лады Гранты» при выезде со второстепенной дороги не уступил путь автомобилю «ВАЗ-2107» и влетел в машину.
В результате столкновения 66-летний водитель «Жигулей» и его пассажир погибли на месте до прибытия медиков. Водитель и пассажир «Лады Гранты» с множественными травмами были доставлены в больницу.
В настоящее время на месте работают сотрудники ГАИ, следственно-оперативная группа, спасатели МЧС и другие экстренные службы. По факту ДТП начато разбирательство.
