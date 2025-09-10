Ричмонд
В Иркутске 72-летний арматурщик упал с 15-го этажа и погиб

Мужчина получил травмы несовместимые с жизнью.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске 72-летний арматурщик упал с 15-го этажа и погиб. Несчастный случай произошел 6 сентября в 15:35 во время выполнения работ. Об этом КП-Иркутск сообщили в Государственной инспекции труда в регионе.

— Рабочий упал с многоэтажного жилого дома на строительной площадке, — уточнили в пресс-службе Роструда.

Мужчина получил травмы несовместимые с жизнью. Предприятие, где случился инцидент, занимается строительством жилых так и коммерческих зданий. Комиссия по расследованию трагедии даст оценку соблюдения Правил по охране труда при работе на высоте.

