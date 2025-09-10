Лидера банды экс-милиционеров Соболя отправили в колонию на 16 лет

Владислав Соболь полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, что позволило ему избежать максимального наказания. Суд назначил ему 9 лет 10 месяцев лишения свободы, но с учетом предыдущих приговоров срок увеличен до 16 лет. Гражданские иски потерпевших на сумму 4,5 млн руб. были удовлетворены.