Автобус «сменил маршрут» прямо в забор парка аттракционов в Костанайской области (фото, видео)

В пресс-службе Департамента полиции Костанайской области пояснили, что ДТП произошло в 18:15 на пересечении улиц Парковой и Гагарина. Водитель автобуса Mercedes-Benz допустил самопроизвольное движение транспортного средства, в результате чего совершил наезд на металлический забор — то есть причинен ущерб имуществу акимата Рудного.