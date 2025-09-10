Автобус «сменил маршрут» прямо в забор парка аттракционов в Костанайской области (фото, видео)

О случившемся сообщили в Instagram-аккаунте myizrudnogo.kz. Там рассказали, что автобус номер 14 «оказался» в парке аттракционов.
В пресс-службе Департамента полиции Костанайской области пояснили, что ДТП произошло в 18:15 на пересечении улиц Парковой и Гагарина. Водитель автобуса Mercedes-Benz допустил самопроизвольное движение транспортного средства, в результате чего совершил наезд на металлический забор — то есть причинен ущерб имуществу акимата Рудного.
Отмечается, что в происшествии никто не пострадал.
«По данному факту в отношении водителя составлен административный протокол по ст. 610 ч.1 КоАП РК “Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение имущества”.
Материалы дела переданы в специализированный суд по административным правонарушениям для рассмотрения по существу", — рассказали в полиции.