В Ленобласти бездомный попытался похитить маленькую смышленую девочку

В полицию Всеволожского района Ленобласти 9 сентября около 22:00 обратилась 38-летняя женщина. Она сообщила, что несколькими часами ранее на 1-й Баррикадной улице в Старой деревне неизвестный мужчина схватил её 10-летнюю дочь за волосы и попытался утащить в кусты.