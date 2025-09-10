Ричмонд
В Ленобласти бездомный попытался похитить маленькую смышленую девочку

Полицейские задержали бездомного, который пытался похитить ребёнка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Источник: РИА "Новости"

В полицию Всеволожского района Ленобласти 9 сентября около 22:00 обратилась 38-летняя женщина. Она сообщила, что несколькими часами ранее на 1-й Баррикадной улице в Старой деревне неизвестный мужчина схватил её 10-летнюю дочь за волосы и попытался утащить в кусты.

В момент нападения девочка смогла вырваться и убежать. В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался 68-летний мужчина без определённого места жительства, который злоупотребляет алкоголем.

Полицейские задержали его и доставили в отдел для проверки на причастность к подобным преступлениям. Сейчас собранные материалы направлены в следственные органы для принятия решения.