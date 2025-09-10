Двух руководителей кадровой компании Петербурга задержали после обысков

Правоохранители задержали двух руководителей кадровой компании по подозрению в организации незаконной миграции. Об этом сообщила АН «Оперативные прикрытие».
— Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ после обнаружения фактов массовой фальсификации документов для иностранных граждан, — отмечается в сообщении.
Согласно данным ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, подозреваемые предоставляли выходцам из Средней Азии подложные документы для постановки на миграционный учет. Каждый иностранный гражданин платил за эту услугу 8,7 тысяч рублей. На данный момент известно о пяти случаях. В ходе обыска в помещении компании «Лидер Консалт» на Лиговском проспекте изъяты документальные доказательства и компьютерная техника.
Операция проведена сотрудниками полиции при координации с УМВД по Центральному району Санкт-Петербурга. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства деятельности преступной группы и возможные дополнительные эпизоды противоправных действий.