Мужчина погиб у озера Круглое в Ленобласти

В эту среду помощь спасателей пригодилась в Гатчинском районе. На пульт поступил сигнал, что из-за плохого самочувствия женщина не может самостоятельно выбраться из леса, расположенного у поселка Вырица. При этом по грибы и ягоды она ушла не одна, а в сопровождении своей собаки. Туда выезжали специалисты из Тосно. Они выели пострадавшую на носилках и передали в руки медиков.