Мужчина погиб у озера Круглое в Ленобласти

Сегодня стало известно, что в лесу в окрестностях озера Круглое в Приозерском районе погиб мужчина. Об этом сообщили в Аварийно-спасательной службе Ленинградской области. Что привело к трагедии, пока неизвестно.
— На месте работали сотрудники поисково-спасательного отряда из Приозерска. Они транспортировали тело местного жителя из массива и передали полицейским, — говорится в сообщении.
В эту среду помощь спасателей пригодилась в Гатчинском районе. На пульт поступил сигнал, что из-за плохого самочувствия женщина не может самостоятельно выбраться из леса, расположенного у поселка Вырица. При этом по грибы и ягоды она ушла не одна, а в сопровождении своей собаки. Туда выезжали специалисты из Тосно. Они выели пострадавшую на носилках и передали в руки медиков.
