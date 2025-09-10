Ричмонд
Мужчина погиб у озера Круглое в Ленобласти

Житель 47-го региона скончался при невыясненных обстоятельствах в Приозерском районе.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня стало известно, что в лесу в окрестностях озера Круглое в Приозерском районе погиб мужчина. Об этом сообщили в Аварийно-спасательной службе Ленинградской области. Что привело к трагедии, пока неизвестно.

— На месте работали сотрудники поисково-спасательного отряда из Приозерска. Они транспортировали тело местного жителя из массива и передали полицейским, — говорится в сообщении.

В эту среду помощь спасателей пригодилась в Гатчинском районе. На пульт поступил сигнал, что из-за плохого самочувствия женщина не может самостоятельно выбраться из леса, расположенного у поселка Вырица. При этом по грибы и ягоды она ушла не одна, а в сопровождении своей собаки. Туда выезжали специалисты из Тосно. Они выели пострадавшую на носилках и передали в руки медиков.

Ранее «КП-Петербург» рассказывала, как росгвардейцы спасли одинокую пенсионерку, разбившую голову в квартире в Адмиралтейском районе.