Директор фирмы напал на детей в автобусе и получил отпор электрошокером

Инцидент произошел в вечернее время, когда выпивший минчанин ехал в автобусе от гостей. В салоне автобуса ему не понравились двое подростков 2011 и 2012 годов рождения. Школьники «сидели в мобильниках», что не понравилось пьяному мужчине. Несколько остановок минчанин наблюдал, а потом подошел и ударил одного из детей по голове, а другого по плечу.