Директор фирмы напал на детей в автобусе и получил отпор электрошокером

В Минске пьяный мужчина в автобусе напал с кулаками на детей. Подробности в прокуратуре Фрунзенского района рассказали агентству «Минск-Новости».
Инцидент произошел в вечернее время, когда выпивший минчанин ехал в автобусе от гостей. В салоне автобуса ему не понравились двое подростков 2011 и 2012 годов рождения. Школьники «сидели в мобильниках», что не понравилось пьяному мужчине. Несколько остановок минчанин наблюдал, а потом подошел и ударил одного из детей по голове, а другого по плечу.
Подросток не растерялся достал из сумки электошокер и, приставив к шее обидчика, пустил разряд. После этого между нападавшим и подростком произошла потасовка. Пассажиры вступились за детей, а водитель автобуса вызвал милицию.
Минчанина обвинили в хулиганстве (ч.1 ст. 339 Уголовного кодекса Беларуси). Известно, что он является директором в частной компании и ранее уже три раза был судим за хулиганство. Также его будут принудительно лечить от хронического алкоголизма.
