Годовалый ребенок попал в больницу с травмами после ДТП в Феодосии

Авария произошла 10 сентября около 11:20 на улице Ленина. По предварительным данным, водитель автомобиля марки «Форд Фокус» нарушил боковой интервал и сбил женщину, которая стояла с ребенком на руках у своего припаркованного авто. После аварии девочку, получившую травмы, госпитализировали.