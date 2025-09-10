Ричмонд
Годовалый ребенок попал в больницу с травмами после ДТП в Феодосии

В Феодосии водитель легкового автомобиля сбил женщину с годовалым ребенком.

Источник: Комсомольская правда

В Феодосии водитель легковушки сбил женщину, державшую на руках годовалого ребенка. Об этом сообщила Госавтоинспекция Крыма.

Авария произошла 10 сентября около 11:20 на улице Ленина. По предварительным данным, водитель автомобиля марки «Форд Фокус» нарушил боковой интервал и сбил женщину, которая стояла с ребенком на руках у своего припаркованного авто. После аварии девочку, получившую травмы, госпитализировали.

Прокуратура Крыма взяла под свой контроль процесс и результаты проверки обстоятельств произошедшего.